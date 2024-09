NHO med krav til ny avtale om sykelønn

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen, er en avtale mellom staten og partene i arbeidslivet. Den har som mål å få ned sykefraværet og redusere frafall fra arbeidslivet.

Avtalen ble første gang inngått i 2001 og er blitt fornyet en rekke ganger siden. Den nåværende avtalen går snart ut, og forhandlingene om en ny avtale er like rundt hjørnet.

Den nåværende avtalen har siden 2019 hatt som mål å redusere sykefraværet med ti prosent.

– I dag viser fasiten en økning på nærmere 20 prosent, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Dagens Næringsliv.

– Et krav for oss

De er villige til å diskutere alt for å få ned sykefraværet, men vil ikke ha en IA-avtale som låser diskusjonen om sykelønn i fire år.

– Det er et krav for oss. Vi skal ikke låse den debatten i fire år. Men da er det forstemmende å se at et stort flertall på Stortinget gjør det, sier Almlid.

– Verken samfunnet, bedriftene eller enkeltpersonene har råd til at dette fortsetter. Nå starter forhandlingene om en ny avtale for et inkluderende arbeidsliv. Der må vi diskutere alt som kan få ned sykefraværet, også sykelønnsordningen, sier han videre.

Les også: Høyre: Vil verne sykelønnen om de får regjeringsmakt (+)

– Uaktuelt

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) sier til Aftenposten at det er uaktuelt for regjeringen med kutt i sykelønnen.

I Sverige koster det penger å være syk, og med karensdagen betaler man første sykedag selv. Det løser ikke langtidsfraværet som er høyt i Norge, sier Brenna.

– Folk blir ikke raskere friske av å få mindre penger. Utfordringen de siste årene er at det lange fraværet har økt. Jeg oppfatter at partene er opptatt av å finne løsninger for å få ned sykefraværet, og håper at denne forhandlingsrunden vil gjøre det, sier Brenna.

Les også: Vil stramme til sykelønna for å redusere sykefraværet

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)