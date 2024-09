Jan Helge Andersen får prøvd Baneheia-saken på nytt i lagmannsretten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lagmannsretten skal vurdere om Andersen er skyldig i drap og voldtekt på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand for 24 år siden, skriver VG.

– Det kom en beslutning fra Gulating lagmannsrett nå, om at saken er henvist til ankeforhandling, sier Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for de etterlatte i Baneheia-saken, til NRK.

En enstemmig Sør-Rogland tingrett slo i juli fast at han var skyldig etter tiltalen og dømte ham til to års fengsel.

Andersen fikk bare to års fengsel, siden han allerede var dømt for og sonet 19 års fengsel for overgrep og drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8). 21 år er det han maksimalt kunne dømmes til.

Etter å ha tatt betenkningstid anket han dommen til lagmannsretten.