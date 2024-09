Inspirerer til en idrett for alle

I Norge er bowling en relativt liten idrett, selv om vi har hatt utøvere i verdensklasse. Faktisk er bowling den femte største idretten i verden, og særlig stor i USA og i Asia.

Norges Bowlingforbund ønsker å rekruttere flere til idretten og har satt i gang et mangfold- og inkluderingsprosjekt på Stovner i samarbeid med Stovner Sportsklubb.

Lavterskel

– Prosjektet har spesielt fokus på jenter med minoritetsbakgrunn og barn og unge, sier generalsekretær i Norges Bowlingforbund, Kirsten Wille til Dagsavisen.

– Bowling er lavterskel, sosialt, gøy å spille og passer for alle. Bowling kan bli en viktig idrett for inkluderingen og fange opp barn og unge som ikke ønsker å drive med langrenn, håndball og fotball. Her kan man spille i de klærne man kommer i, de slipper å skifte, og de har egne baner. Det neste de trenger er sko, og en ball. Utstyr som er å finne på bowlingen. Så dette er en idrett som krever lite utstyr, sier hun.

Blant de mange som har tatt turen til Veitvet denne ettermiddagen for å prøve seg på bowling, er de tre jentene Sarah Bouzakraft, Victoria Thorenfeldt Walstad og Haleema Pervaiz.

– Jeg tror at bowling kan være en fin idrett for mange, som ikke vil drive med de vanlige idrettene som fotball og håndball. Jeg tror mange vil føle seg tryggere og mer komfortabel i en bowlinghall enn på andre arenaer, sier 18 år gamle Sarah som har prøvd bowling før.

– Men jeg er ikke veldig god, sier hun med et smil.

Men hun synes bowling er såpass gøy at det er noen hun kunne tenke seg å fortsette med i med i organiserte former.

Victoria viste på banen at det ikke er første gang hun spiller bowling, og hentet fram det ene gode kastet etter det andre.

– Jeg spilt før, men bare for gøy, sier 14-åringen.

– Og jeg kan godt tenke meg å fortsette med bowling, sier hun.

Gøy med bowling

Tredje kvinne i rekka, 19-år gamle Haleema er med for at hun synes bowling er gøy og at hun liker å være sammen med andre mennesker.

– Det at det kreves så lite for å spille bowling, tror jeg bidrar til at flere jenter vil engasjere seg, sier hun.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery avslørte ikke direkte noe stort bowlingtalent, men fikk da ned noen kjegler på de kastene hun tok.

Kultur-og likestillingsminister Lubna Jaffery fikk prøve seg på bowling. (Tom Vestreng)

Men om hun ikke bidro så mye sportslig, så har hun gjennom kulturdepartementet bidratt med penger.

– Vi har gitt 860.000 kroner til Bowlingforbundets mangfold- og inkluderingsprosjekt på Stovner, sier statsråden til Dagsavisen.

Hun kom rett fra statsrådskontoret til Veitvet bowling, og var klar for bowling i løpet av få sekunder.

– Det som er så fint med bowling er at man kan spille i det man har på seg. Her kommer jeg i jobbklærne mine, og det eneste jeg trenger før jeg kan sette i gang er et par bowlingsko, sier hun med et smil.

– Det er veldig bra at bowlingforbundet har satt i gang dette prosjektet. Vi har spyttet inn penger i dette, fordi dette handler om å skape en idrett for alle. Bowling er en idrett som heller ikke koster mye penger å delta på, i og med at man ikke trenger så mye utstyr, sier hun

Ambassadører

Otto «Sinnasnekker’n» Robsahm og tidligere skihopper Bjørn Einar Romøren er begge ambassadører for Tigerlekene i Bowlingforbundet. Tigerlekene er en felles betegnelse for all bowlingaktivitet for Utviklingshemmede i Norge.

– For meg ble det enda mer aktuelt da vi fikk Pippi, som har downs i juni i fjor, sier Romøren.

– Det å se hvordan forskjellige idretter tilrettelegges for at alle skal kunne være med og inkludere dem, det blir jo mer og mer viktig, sier Romøren, som i 2005, i sitt andre hopp da han vant et renn i verdenscupen i Planica, hoppet hele 239 meter. En lengde som sto som verdensrekord helt til 2011.

– I bowling har jeg også passert 200, og har en pers på 212 poeng. Men i motsetning til skihopping så kan den rekorden forbedres, sier han med et smil.

Otto «Sinnasnekker'n» Robsahm (til venstre) og tidligere skihopper Bjørn Einar Romøren er begge ambassadører for bowlingforbundets Tigerlekene. (Tom Vestreng)

Bowling har han spilt mest for gøy.

– Bowling er en sosial greie, og i min tid som skihopper har vi flere ganger spilt bowling som avkobling når vi har vært ute og reist, sier han.

Sinnasnekker’n har en tøff tone når han har hjulpet folk med å få orden på hus og hjem på TV, men har ellers en mild og sympatisk tone når vi møter ham blant strike og spares på bowlingbanen.

– Jeg er Tigerlekene-ambassadør, og stiller opp for de vanskeligstilte, sier Otto Robsahm til Dagsavisen.

– Det fine med bowling er at det er en idrett som passer for alle. Og det Bowlingforbundet gjør nå ved å legge til rette for at alle kan får prøve seg er en veldig bra greie, sier han.

