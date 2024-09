Marius Borg Høiby ilagt besøksforbud mot den fornærmede kvinnen

– Ja, det stemmer. Frem til mars 2025. Dette ble vurdert som nødvendig, men jeg har ingen andre kommentarer, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Aftenposten.

Høiby er siktet for kroppskrenkelse. Kort tid etter at siktelsen ble kjent, kom det fram at kvinnen ikke ønsket besøksforbud. Dette har nå endret seg, bekrefter Larsen.

Politiet ønsker ikke å kommentere besøksforbudet.

Høiby er siktet for vold og skadeverk etter en hendelse på Frogner 4. august. Siktelsen ble etter hvert utvidet til også å gjelde trusler.

I forrige uke, etter å ha vært i sitt første avhør med politiet, reiste Høiby til Italia. Forsvarer Øyvind Bratlien opplyste at Høiby reiste til Italia etter råd fra ham.

Bratlien opplyste i forrige uke at det ikke er tatt stilling når neste avhør av Høiby skal skje.

Høiby har i en skriftlig uttalelse til pressen innrømmet at han «utøvde kroppskrenkelser og ødela gjenstander i en leilighet i alkohol- og kokainrus etter en krangel». Han sa at han ville ta ansvar for sine handlinger og pekte på at han har rusproblemer og psykiske lidelser.

Høiby etterforskes også for mishandling i nære relasjoner mot sine to ekskjærester Nora Haukland og Juliane Snekkestad, som har anklaget han for vold og trusler. Begge to har vært i avhør med politiet.

