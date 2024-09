Mann døde etter båtulykke i Kristiansand

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Natt til 29. august ble det satt i gang en redningsaksjon etter melding om en båt som drev i elva Otra i Kristiansand.

Det ble foretatt livreddende førstehjelp på stedet for å redde den 45-år gamle mannen. Tirsdag ble mannen bekreftet død. De pårørende er varslet.

– Det er besluttet at vedkommende skal sendes til obduksjon, sier politiadvokat Anne Grethe Isachsen.

Mannen som nå er bekreftet død ble funnet, sammen med en annen mann i 20-årene. Han er siktet for å ha stjålet båten de to satt i, skriver Agder politidistrikt i pressemeldingen. Da han ble funnet natt til torsdag ble det meldt at han hadde lettere skader, men var våken og bevisst.

Båten ble meldt stjålet tre dager før hendelsen. Det er uklart hvordan ulykken oppsto.

– Vi har foretatt avhør av den siktede og vitner. I tillegg gjøres det krimtekniske undersøkelser av båten. Det gjenstår en del etterforskning før saken skal påtalemessig avgjøres, sier Isachsen.