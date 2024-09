250 Ringnes-ansatte mister jobben

Det skriver E24 og Dagbladets Børsen. De ansatte fikk beskjed på et allmøte tirsdag ettermiddag.

– Den mørkeste og mest krevende dagen i Ringnes’ historie, sier hovedtillitsvalgt Erik Torkelsen i Ringnes i en uttalelse.

Endringene trer i kraft i mars 2026.

– Etter dagens avgjørelse vil omtrent 250 ansatte være uten jobb, og fremtiden vil være krevende og usikker til tross for mulige ryddige overgangsordninger, sier Torkildsen.

Administrerende direktør i Ringnes, Marianne Ødegaard Ribe, sier i en epost via kommunikasjonsavdelingen at endringene kommer av et behov for å investere for å øke kapasiteten.

Hun bekrefter at endringene berører rundt 250 ansatte, og at de nå prioriterer å ivareta dem.

– Ansatte beholder jobben fram til overgangen om halvannet år. Når eksisterende arbeidsoppgaver bortfaller vil det være et tilbud om å gå inn i Ringnes’ omstillingsprogram. Her vil den enkelte få lønn mens vi sammen jobber for å finne ny jobb, sier Ribe.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)