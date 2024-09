Svalbard med varmerekord for tredje året på rad: – Svært uvanlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I august ble det satt ny rekord for høy månedstemperatur på hele 60 værstasjoner, hvorav de fleste befinner seg i Nord-Norge og på Svalbard, ifølge en pressemelding fra Meteorologisk institutt.

Avvikene i august i år varierte fra 4 til 6 grader over normalen på en rekke værstasjoner i Finnmark og Troms, til rundt 1 grad under normalen på et par stasjoner i Vestland.

– At så mange stasjoner har satt temperaturrekorder med stor margin i Nord-Norge og på Svalbard, er svært uvanlig, sier klimaforsker Jostein Mamen.

Fjorårets rekordvarme i Nord-Norge ble i august i år slått med nesten 2 grader, ifølge Meteorologisk institutt.

Aldri skjedd før

Ved Svalbard lufthavn har temperaturene gjennom hele august ligget betydelig over normalen, med en gjennomsnittstemperatur 5 grader høyere enn vanlig.

Den høyeste temperaturen, 22,5 grader, ble målt på Bjørnøya 8. august.

– Vi har sjekket værstasjonene i Norge med lange måleserier, og det ser ut til at det aldri har skjedd før at det blir satt ny rekord tre år på rad i noen sesonger tidligere, sier Mamen.

Alle de fem værstasjonene med lange måleserier – Bjørnøya, Hopen, Svalbard lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen – satte nye rekorder for varmeste august.

Spesiell situasjon i Arktis

– Det er faktisk rekordvarmt med stor margin, både i august og sommeren sett under ett, sier han.

I sommer ble 10-gradersgrensen som skiller det polare klimaet fra det kaldtempererte klimaet, passert på to stasjoner på Svalbard. Dette skjedde for første gang i fjor.

– At denne grensen nå har blitt overskredet tre ganger på to år, forteller oss noe om den helt spesielle situasjonen for klimaet på Svalbard, sier Mamen.

