Politiet beslagla 24 førerkort i skoleveiaksjon

Høy fart og uoppmerksomhet gir de største utslagene i form av forenklede forelegg, konkluderer Oslo-politiet etter å ha gjennomført 122 kontroller i årets Aksjon Skolevei.

Kontrollene ble gjennomført i de to første skoleukene i Oslo, Bærum og Asker.

– Sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien. Det å følge fartsgrensen og ha fokus rettet mot trafikkbildet, bidrar til å redusere faren for trafikkulykker med skolebarn involvert, sier Tomm Berger, seksjonssjef for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt.

Dette er resultatene fra årets aksjon:

Det er gitt 980 forenklede forelegg, hvorav 470 for hastighet mer enn 10 km/t over fartsgrensen.

Det har vært 24 førerkortbeslag i kontrollene.

140 har fått bot for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring.

46 har fått bot for ikke å bruke bilbelte.

45 syklister er bøtelagt for å sykle på rødt lys.

