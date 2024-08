Kjendishvalen Hvaldimir er død: – Vil få det undersøkt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Han er dessverre funnet omkommet i dag. Det er ingen store skader på ham, men vi vil få det undersøkt videre, sier Strand til NRK.

Det bekrefter også maritim koordinator i Stavangerregionen havn Fredrik Skarbøvik til VG.

– Vi tok ham opp nå. Jeg kan bekrefte at han er død, dessverre, sier Skarbøvik til avisen.

– Akkurat nå ligger han på en lastebil.

Anklaget for å være russisk spionhval

Hvithvalen dukket opp i Hammerfest i Norge i 2019, iført det som så ut til å være et feste for et lite kamera, merket «Equipment St. Petersburg».

Det utløste et rykte om at det var snakk om en russisk spionhval ettersom Russlands marine har en tradisjon med å trene opp hvaler til militære formål. Nyheten gikk verden rundt.

Spionryktet førte til at hvalen ble kalt Hvaldimir, en kombinasjon av det norske ordet hval og navnet til Russlands president, Vladimir Putin.

Det har også vært spekulert på om Hvaldimir kunne være en terapihval.

Les også: Den russiske «spionhvalen» er trolig en terapihval

Likte å leke med mennesker

Siden 2019 har Hvaldimir blitt observert i en rekke norske kystbyer. Etter at han ble frigjort utenfor Hammerfest ble hvithvalen værende i området.

Det viste seg raskt at han var svært tam. Blant annet kom han svømmende dersom han ble ropt på, like å bli klødd rundt blåsehullet og likte å leke med folk.

En hendelse der Hvaldimir dukket ned på havbunnen for å hente en mobiltelefon til en ungdom som hadde mistet den i vannet gikk verden rundt.

Flere nære møter med mennesker førte til at han ble en kjent skikkelse langs kysten, og mange mennesker dro langveisfra, så langt som Australia, for å få nærkontakt med hvithvalen.

Sykdomsplaget

Etter en stund i Hammerfest ble imidlertid Hvaldimir syk og tynn, og det ble reist bekymring om han kom til å klare seg. Hvalen svømte helt ned til Oslofjorden, men trivdes heller ikke der.

Helsetilstanden bedret seg noe etter at han svømte til Ryfylkefjorden i fjor, men interesseorganisasjonen One Whale har likevel jobbet i over ett år med å få flytte den berømte hvalen.

De fikk først avslag på å flytte ham til Svalbard, men Fiskeridirektoratet snudde senere og åpnet for at hvalen kunne flyttes til Varangerfjorden i Finnmark. Det har imidlertid vært i strid med råd fra flere fagfolk.

Les også: Les også: Hvaldimir skal integreres – tvangsflyttes til Finnmark