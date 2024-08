Det første offisielle bryllupsbildet med kongefamilien er klart

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bildet ble tatt på et privat rom på Hotel Union etter vielsen av brudeparets private fotograf.

Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er med på bildet.

Kongehuset har reservert seg mot eksklusive fotoavtaler under prinsessebryllupet. Det vil si at kongefamilien har nektet å la seg bli filmet og fotografert av mediene som har fått eksklusive rettigheter under Märtha og Dureks bryllup når bare de er til stede. Dette bildet er dermed det første offisielle bildet der de er fotografert sammen med brudeparet.

Det er det britiske ukebladet Hello!, som har bilderettighetene til prinsessebryllupet i Geiranger.

Med på bildet er også kongelige fra Sverige og Nederland, deriblant kronprinsesse Victoria. Brudeparets forlovere og blomsterpiker er også avfotografert.

