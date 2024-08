Bilist uten førerkort rømte fra politiet og kjørte inn i flere biler

Tre personer er pågrepet.

– Foreløpig har sjåføren forklart at han stakk fra politiet fordi han ikke har gyldig førerkort, skriver operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Samtidig legger han til at beslag politiet har gjort tyder på at det kan være flere årsaker til at vedkommende kjørte fra dem – og at det mistenkes ruskjøring.

Bilen er også en leiebil, og det skal undersøkes hvordan noen uten førerkort ble sittende bak rattet på den.

Biljakten begynte nederst i Trondheimsveien, der politiet forsøkte å stanse den, men sjåføren raste videre. Ti minutter senere kom det inn meldinger om at bilen hadde kjørt i flere andre biler, skriver Hekkelstrand.

Foreløpig har politiet fått meldinger om at bilen har kjørt inn i fem andre biler, men det er ikke meldt om personskader fra disse kollisjonene.

Bilen ble til slutt stanset i Østgaards gate på Torshov.

Ifølge Aftenposten var væpnet politi til slutt på plass for å stanse sjåføren.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: – Det er så trist å lese disse historiene (+)

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)