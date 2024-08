Betydelig økning i forbruksgjeld og inkassosaker

Den rentebærende kredittkortgjelden har økt med over to milliarder kroner sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Den ligger nå på over 43 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi ser klare tegn til at flere har brukt opp reservene og utsetter nedbetalingen av kredittkortgjelden, sier direktør Egil Årrestad i Gjeldsregisteret til avisa.

Det har ført til en økning i inkassosaker.

Hos inkassoselskapet Intrum er veksten målt i antall saker på 11 prosent. Samtidig har gjennomsnittsbeløpet på kravene som går til inkasso, økt med 26 prosent.

Sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum peker på den høye renta som den største årsaken. Han mener imidlertid at de aller fleste fortsatt klarer seg greit, men at noen rammes hardt.

– Det blir et større sprik i laget mellom dem med god lønnsøkning og null gjeld og dem med lavere lønnsvekst og høy gjeld. Den siste gruppen her har fått det langt tøffere. Dette er altså ikke dem som tjener dårligst. Det er ingen kollaps i betalingsevnen, men en klar indikasjon på at rentene biter nå for mange i middelklassen og fører til vekst i misligholdet, sier Trasti.

