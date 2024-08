Fakkeltog i Vikersund avlyst etter innvandringsfiendtlig pågang

Bakgrunnen for markeringen var en voldshendelse i Vikersund. 55 år gamle Runar Magnussen ble slått ned på åpen gate for vel tre uker siden. En gutt i slutten av tenårene er pågrepet og siktet for kroppsskade. 55-åringen har forklart at han ble beskyldt for rasisme, men nekter selv for dette. En video av voldsepisoden er spredd i sosiale medier.

Frp-leder Sylvi Listhaug var blant dem som meldte sin ankomst til fakkeltoget tirsdag. Etter hvert kom høyreradikale grupperinger på banen. Mandag kveld ble det bestemt at toget skulle avlyses.

– Vi begynte å få en veldig dårlig følelse på at dette gikk i en helt annen retning. Men dette handlet aldri om innvandring. Markeringen ble plutselig mye større enn det som var meningen – og med et helt annet budskap enn det vi ville stå for, sier medarrangør Susanne Sofie Berg til VG.

Tirsdag morgen var Heggen kirke tagget med påskriften «drep hvite» og «KKK fakkeltog». Politiet etterforsker taggingen, og kirkeverge Nina Brokhaug Røvang kaller saken for trist.

– Det går mot det vi står for. Vi er en kirke for alle, sier hun til VG.

Flere har uttrykt at de kommer til å samles i Vikersund, selv om fakkeltoget er avlyst. Derfor følger politiet ekstra godt med tirsdag kveld.

– Vi leser jo hva som står i mediene og følger med i sosiale medier vi også, sier avsnittsleder ved Modum politistasjon Verner Svendsen til Drammens Tidende.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om