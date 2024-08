Søstre fra Bærum tiltalt for terror

Kvinnene må møte i Oslo tingrett 8. oktober, tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen, skriver flere medier, blant annet TV 2 og Aftenposten.

Kvinnene erkjenner ikke straffskyld, opplyser søstrenes forsvarere til Aftenposten.

Tiltalen er ikke lik for begge, men begge er tiltalt for å ha reist til IS-kontrollerte områder og giftet seg med en fremmedkriger som deltok i væpnede kamper, og for å være støttespiller for ektemannen ved å utføre husarbeid og ta vare på ham.

De er også tiltalt for å ha mottatt bolig, helsehjelp og andre ytelser fra IS, deltatt på shariakurs, og for å forsøke å få kvinner i Norge til å reise til Syria og gifte seg med en IS-mann.

– De forsøkte å få med venninner fra omgangskretsen i Norge til å reise til Syria og gifte seg med fremmedkrigere, sier statsadvokat Marit Formo.

Søstrene har tidligere vært siktet, og saken har vært forhåndsberammet i tingretten, men nå er det tatt ut tiltale i saken.

De to kvinnene reiste fra Bærum til Syria i 2013, da de var tenåringer, og sluttet seg til IS. I mars 2023 ble de hentet hjem til Norge, sammen med barna sine. Etter et halvt år i norsk varetekt ble de løslatt for omtrent ett år siden.

Kvinnene er nå 26 og 30 år gamle.

