PST: Barn ned i 12-13-årsalderen har planlagt terror i Norge

– Den yngste vi har avslørt, var en norsk gutt på 12 år med høyreekstremistisk tankegods, sier Havnelid til avisen.

PST har de siste par årene avdekket at flere enn 10 gutter i alderen fra 12 til 15 år har planlagt høyreekstremistisk terrorangrep i Norge.

Havnelid påpeker at radikalisering og høyreekstremisme ikke er et byfenomen.

– Etter at internett ble en del av folks hverdag, ser vi at unge mennesker radikaliseres via nettet. Og det skjer like gjerne i avsidesliggende strøk som i byområder, sier Havnelid.

Hun vil ikke gå ut med detaljer om guttene og hva PST har avverget.