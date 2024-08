Presseforbundet mener politiet holdt tilbake kommunikasjon om prinsessebryllupet: – Bryter loven

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en epostutveksling mellom politiet og prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts manager Carina Scheele Carlsen kom det torsdag fram at de var skeptiske til at to mediehus fikk tillatelse til å filme med drone i Geiranger.

Epostene ble skrevet i juni, men ble først journalført i midten av august. Presseforbundet mener politiet har brutt loven om journalføring ved å vente så lenge før utvekslingene ble journalført.

– Politiet bryter loven fordi de holder tilbake loven i så lang tid. Det bryter med hele formålet med lovverket, sier jurist Kristine Foss til NRK.

Kanalen skriver at politiet har sendt ut postjournaler i hele sommer, bare ikke det som handler om bryllupet. Høyt arbeidspress er Møre og Romsdal politidistrikts unnskyldning.

– Politiet har ikke forsøkt å holde noe hemmelig. Vi er avhengige av å snakke med andre i organisasjonen for å ivareta beredskapshensyn, taushetsplikt og sikkerhet. Det handler ikke om at vi ikke vil dele det, men vi må være trygge på at det vi deler, er rett, sier avdelingsdirektør Iselin Nevstad Øvrelid i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ifølge Sivilombudsmannen skal journalføringen som også er forankret i offentlighetsloven, arkivloven og arkivforskriften, skje så raskt som mulig, for alle offentlige institusjoner.

Derfor mener Foss at politiets grunn ikke er god nok.

– Slike forhold kan gjøre at det kan ta noen dager ekstra, men det skal ikke ta flere måneder, sier hun til NRK.@

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet