Over 10.000 i Drammen må koke drikkevannet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Drammen kommune meldte onsdag ettermiddag innbyggerne om at det var påvist forurenset drikkevann i en rutinevannprøve på Konnerud, skriver Drammens Tidende.

– Vi anbefaler å koke alt vann til drikke og matlaging, skriver kommunen i eposter og tekstmeldinger som er sendt ut.

Anbefalingen gjelder beboere i hele Konnerud-området. Over 10.000 mennesker bor i denne bydelen.

Det er tatt nye prøver, men det er ventet at det vil ta et par dager å få svar. Det betyr at en ny oppdatering trolig ikke kommer før lørdag.

Les også: Carmen (15) er skolelei. Nå gjør hun som mange andre jenter

Les også: Helgheim øverst på listen til Frp i Buskerud