Mann slått med flaske og ranet i Oslo – to pågrepet

– Etter en del løping rundt Bussterminalen har vi endelig pågrepet de to vi mistenker står bak ranet, opplyser politiet i Oslo klokken 3.50.

De mistenkte er begge menn i 20-årene.

Politiet fikk først melding om en slåsskamp på Grønland hvor flere personer var involvert, men undersøkelser tydet på at det hadde vært et ran hvor en mann i 40-årene hadde blitt slått med en flaske og fratatt lommebok med kontanter.

Politiet meldte om hendelsen klokken 3.08. Da hadde de opplysninger som gjorde at de hadde noe å gå på i saken. Under en time senere var altså to mistenkte personer pågrepet.

Ifølge politiet ble ikke den ranede mannen skadet, men han er preget av hendelsen.

