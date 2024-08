KrF-krisemøte nærmer seg slutten etter over seks timer

Partiets sentralstyre var torsdag innkalt til krisemøte etter de siste ukenes rabalder i KrF. Partiet har varslet at partiledelsen vil være tilgjengelige for pressen når møtet er ferdig.

Et stort pressekorps var møtt opp til møtestart klokka 16. Like før klokka 22.30 får NTB opplyst at møtet snart er ferdig, og at presse som dekker møtet bør begynne å ta turen mot KrFs landskontor

Tre ansatte i KrF skal ha sendt et skriftlig varsel der de blant annet anklager partilederen for å ha en kritikkverdig lederstil.

Bollestad skal på sin side ha anklaget sine to nestledere Dag-Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse, samt KrFs generalsekretær Ingunn E. Ulfsten, for å prøve å presse henne ut, ifølge flere medier.

De tre har uttalt at de ikke kjenner seg igjen i framstillingen. Bollestad har den siste tiden vært sykmeldt, og sykemeldingen er utvidet ut august.

Bollestad overtok som KrF-leder i september 2021 da Kjell Ingolf Ropstad gikk av som følge av den såkalte gutterom-saken og avsløringer om at han hadde tatt aktive grep for å slippe å betale skatt på pendlerboligen i Oslo.

I november samme år ble Bollestad formelt valgt som partileder på KrFs landsmøte.

