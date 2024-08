Norgesgruppen trosser Konkurransetilsynet – vil fortsette med prisjegere

Onsdag morgen kunngjorde Konkurransetilsynet at de tre dagligvareselskapene blir bøtelagt til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid over flere år. Tilsynet mener at samarbeidet har svekket konkurransen og gitt forbrukere høye priser.

Tilsynet peker på samarbeid om prisjegere som har fått adgang til kjedenes respektive butikker, som kjernen i problemet, og de tre har også fått pålegg om å stanse dette. De tre selskapene mener ordningen er viktig for å holde prisene så lave som mulig.

– Vi har ingen planer om å kutte ut prisjegerne. Skal vi være billigst, må vi vite hva prisene er i markedet. Det gjelder innen all varehandel, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen til Nettavisen.

Kjedene avviser at de har gjort noe galt og har klaget vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda. Etter behandling der, kan saken eventuelt havne i rettssystemet.

Rømmerud sier at Norgesgruppen er beredt på å anke saken til Høyesterett om nødvendig.

– Neste steg blir nå rettslig, og den vil komme til å pågå i mange år, sier han.

Coop og Rema vil overfor avisen ikke si hva de vil gjøre rundt prisjeger-spørsmålet.