Ungdommer ranet på Ensjø i Oslo

Ungdommene møtte den antatte kjøperen i området rundt T-banestasjonen på Ensjø, skriver Oslo politidistrikt.

– Politiet er i kontakt med de fornærmede og foreldrene, samtidig som vi er i søk etter gjerningspersonene, skriver de videre.

Politiet skriver ikke hvor mange fornærmede eller gjerningspersoner det er snakk om.

– De fornærmede guttene ble truet med vold og måtte gi fra seg mobil og et klesplagg, skriver politiet i en oppdatering.

Politiet skriver at de sporet opp mobilen og fant den igjen i sentrum.

– Den ble funnet på en person som hadde funnet mobilen, og han hadde således ikke noe med saken å gjøre, skriver de.

De opplyser samtidig at ingen ble skadet under ranet, og at politiet jobber videre med sikring av elektroniske spor.