Funn av mistenkelig gjenstand i Rogaland – en pågrepet

Like etter klokken 22.30 mandag opplyste politiet at bombegruppa var på vei etter at det var funnet en mistenkelig gjenstand på Vikeså i Rogaland.

Da ble det meldt at funnet ikke var til fare for allmennheten.

Natt til tirsdag er det fortsatt ikke kjent hva slags gjenstand det er snakk om. Klokken 2.17 melder Sørvest politidistrikt at den er undersøkt, og at det vil bli foretatt videre undersøkelser fra kriminalteknikere og bombegruppa på stedet.

– Det vil være vakthold på stedet ut over natten, sier operasjonsleder Sindre Hamre Lotsberg i Sørvest politidistrikt.

Politiet opplyser at en mann er pågrepet i tilknytning til forholdet på et annet sted i distriktet.

