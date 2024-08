Mann internasjonalt etterlyst etter drapsforsøk i Trondheim

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

21-åringen er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette, etter at en mann ble knivstukket ved Nedre Elvehavn i Trondheim, natt til søndag 11. august.

Mannen er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt.

– Politiet anser at den etterlyste unndrar seg fra politiet, og etterlyser ham derfor offentlig for å få fremdrift i saken. Etterforskningen gir politiet grunn til å tro at den etterlyste enten oppholder seg i Trondheim, eller på Østlandet, sier politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, John R. Sødahl Furunes, som er påtaleansvarlig i saken.

Tre personer har status som siktet i saken. To av dem ble pågrepet onsdag.

Politiets etterforskning så langt gir grunn til å tro at voldsepisoden var et oppgjør innad i et miljø.