Mann i 40-årene siktet for voldtekt mot åtte barn under 14 år

Nylig ble siktelsen utvidet til å omfatte totalt åtte barn under 14 år, opplyser politiadvokat Hans Vang til Trønder-Avisa. I tillegg er mannen siktet for voldtekt av to kvinner over 16 år og en rekke overgrep mot jenter i alderen 14–16 år.

– Overgrepene mot den ene jenta alene har en strafferamme på 21 års fengsel. Det sier jo noe om alvoret i saken. Det er snakk om gjentatte fysiske overgrep og fullbyrdede voldtekter mot et barn under 14 år. Omfanget i saken ellers gjør den jo også alvorlig, sier Vang.

Politiadvokaten opplyser også at mannen er siktet for et tilfelle av identitetstyveri.

– Vi mener han har brukt bildet av en konkret jente til å lage seg en falsk profil på Snapchat. I stor grad har han brukt denne profilen til å begå de overgrepene han er siktet for, sier Vang.

Mannen ble pågrepet i februar i fjor og har sittet i varetekt siden.

Han ble pågrepet etter at politiet fikk tips om noen som fryktet det foregikk straffbare handlinger i mannens bolig. Da politiet kom til adressen, befant det seg to mindreårige jenter i boligen.

Rettssaken er forhåndsberammet i Trøndelag tingrett fra 18. november til 13. desember.

– Han har i avhør tidligere erkjent en del forhold i siktelsen og har ikke gjennomgått den siste siktelsen og ikke vært i avhør på lenge, skriver mannens forsvarer, advokat Anne Marstrander-Berg, i en tekstmelding til NTB.