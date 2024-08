To branner forårsaket av elsparkesykler natt til onsdag

Natt til onsdag rykket brannvesenet ut til en røykutvikling i et leilighetsbygg i Hønefoss. Operasjonsleder Øystein Eikedalen bekrefter til NTB at røykutviklingen kom fra et elsparkesykkelbatteri.

– Det har vært brann i batteriet, og det tar flere timer å slukke et slikt batteri. Det har blitt fjernet fra stedet, sier operasjonslederen.

Eikedalen fortalte at det var såpass mye røyk i blokken at flere beboere trolig må forlate stedet. Klokken 4.35 meldte politiet at to personer er blitt sendt til legevakten for en sjekk etter at de hadde pustet inn røyk.

Det er det andre branntilløpet natt til onsdag som er forårsaket av en elsparkesykkel. Like etter midnatt meldte Øst politidistrikt at en elsparkesykkel sto i brann på en balkong i en boligblokk Lørenskog.

Beboerne i blokken ble evakuert. En person som bodde i den aktuelle leiligheten, pustet inn røyk og ble sendt til legevakten for sjekk.

– Leiligheten er ubeboelig på grunn av røyk og bruk av brannslukningsapparat, opplyser politiet.