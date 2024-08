Fant blodig mann med hodeskade på Torshov

Hendelsesforløpet og årsaken til skadene er ukjent. Mannen er kjørt til sykehus, men skadeomfanget er foreløpig ukjent, opplyser operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt.

– Vi kan ikke utelukke at det kan ha vært en voldshendelse, sier Aune til NTB.

Politiet sier de ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området rundt klokken 22.30.

Politiet varslet at om trafikale utfordringer mens de jobbet på stedet, men meldte like før midnatt at gaten var åpnet for normal trafikk.

