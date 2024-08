To personer observert med pistol i Akershus – hørte smell

Politienheter og helikopter var i et boligområde i Ullensaker etter at de fikk en melding klokken 4.55 om at det var observert to personer med pistol og det ble hørt smell i området. Det var ikke meldt om noen skadede.

Politiet forteller at de har kontroll på situasjonen, og at det er trygt for beboere å ferdes i området.

– Det er kontroll på noen av de involverte og en replika pistol. Vi søker også etter personer som har løpt fra stedet, opplyser politiet.

Klokken 6.18 opplyser de at de har kontroll på alle de involverte.

Politiet sier det er for tidlig for å si noe om hendelsesforløpet eller foranledning for hendelsen.

