Høyre vil tillate fotlenke på barn

Høyre har fremmet et forslag for Stortinget om å opprette en ny institusjon for barn under 18 år som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd.

– Når jeg sier vi må ha nye tvangsmidler, så kan det være at de vil ha kontrollert tilgang på telefon og at de i perioder må holdes mer innestengt for å få til de løsningene. Det er tiltak vi må gjøre for å få barn på rett kjøl, men også verne samfunnet, sier Erna Solberg (H) til TV 2.

Forslaget innebærer også at man om nødvendig skal ilegge barna elektrisk kontroll, altså fotlenke. Dette skal også gjelde de under 15 år, mener Solberg, men noen nedre grense er enda ikke satt.

– Det må vi etter hvert utvikle og se. Men det er ikke noe poeng i å si at 14 år, eller 13 år er grensen, også blir 12-åringer narkolangere som driver med voldsutøvelse, sier Solberg.

Kriminolog Paul Larsson ved Politihøgskolen er kritisk til forslaget.

– En ting som er sikkert, er at det er skadelig å stenge barn og unge inne. Det virker først og fremst isolerende og stigmatiserende, og tilbakefall til ny kriminalitet er høy. Idealet til disse institusjonene har vært gode, de skulle virke rehabiliterende, virkeligheten har oftest vært en ganske annen, sier Larsson.

