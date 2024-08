Mann i 80-årene mistenkt etter vold på Palestina-demo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Den mistenkte mannen er ikke pågrepet, og politiet arbeider for å gjennomføre avhør av ham, sier politiadvokat Helene Skogstrand Setlo i Oslo politidistrikt til NTB.

Saken etterforskes som kroppskrenkelse, og politiet jobber med å innhente videoovervåking for å kartlegge hendelsesforløpet.

I en video publisert av Aksjonsgruppa for Palestina fra demonstrasjonen utenfor Norges Bank mandag, ser man at en mann sier at han skal inn i lokalene, og dytter demonstrantene vekk før han med knyttet neve slår en av kvinnene som demonstrerte.

