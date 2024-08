Mann dømt til 13 års forvaring for voldtekter og mishandling

Agder tingrett mener faren for nye voldshandlinger er så stor at han må dømmes til forvaring, skriver Fædrelandsvennen.

– Voldsbruken viser at tiltalte har lav terskel og få hemninger mot å benytte trusler, vold og seksualisert vold på en slik måte at han utsetter andre for fysisk fare, smerte og frykt, herunder sine egne nærstående og personer som er ham klart fysisk underlegne, heter det i dommen.

Han dømmes til 13 års forvaring med en minstetid på ni år.

Han har anket dommen, opplyser hans forsvarer, advokat Gøran Møller Christiansen.

Mannen ble pågrepet høsten 2022 etter at politiet ble varslet om at han hadde utsatt ett av barna sine for vold. Under etterforskningen kom det fram at han også skal ha voldtatt og mishandlet to tidligere koner og en tidligere samboer.

I retten erkjente han å ha vært voldelig, men nektet for å ha voldtatt noen. Han forklarte voldsbruken med blant annet sinneproblemer, rusmisbruk og stress.