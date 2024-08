Redningsaksjon i Kvinnherad etter melding om barn i elv

Innsatsleder for brann i Kvinnherad, Are Blokhus, opplyser til NRK at redningsarbeidet er svært krevende.

– Dette er en veldig stri elv. Det er et møysommelig arbeid både for sikkerhet for mannskap og sikkerhet for personen i elven, sier Blokhus.

Det er fire overflatedykkere ute i vannet. Redningsdykkere fra Sola er også på stedet.

Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen klokken 11.36.

– Melding om et barn som var under vann i elva. Redningsaksjon ble satt i gang og mange redningsressurser ble sendt mot stedet, skriver politiet i politiloggen.

Redningsaksjonen pågår.

– Det skal være snakk om drukningsulykke. Vi har enheter fra Rosendal, Husnes og Odda på vei inn. Politi, ambulanse, redningshelikopter og dykkere er også på vei til stedet. Vi vet ikke så mye mer enn det før vi er framme på stedet, sa vakthavende i Kvinnherad brann og redning, Are Blokhus, til Kvinnheringen i 12.30-tiden.

Det skal kun være én person involvert i ulykken.

– En person er i en elv og skal henge fast, sier redningsleder Bjarte Mong i Hovedredningssentralen til NRK.