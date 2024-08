Solberg vil ha kroneutvalg: – Vi blir fattigere

Den norske kronen har svekket seg kraftig. Nå koster 1 dollar nesten 11 kroner, 1 euro nærmere 12 og pundet nær 14 kroner. I et intervju med NRK slår Høyre-leder Erna Solberg fast at det er et problem at kronekursen er så lav som den er nå.

– Ja, det er et problem fordi vi alle blir fattigere. Det gir en viss stimulans til eksportnæringen og til reiselivsnæringen. Men det er et problem fordi det skaper mye ustabilitet og usikkerhet.

Hun erkjenner at det ikke finnes noen kortsiktige, enkle løsninger på kroneproblemet.

– Den langsiktige strategien er å bygge opp produktivitet og konkurransekraft. Hvis utlendinger tror på Norge som næringssted, så flytter pengene også lettere inn. Men det skjer ikke over natten, sier Høyre-lederen.

Kronesvekkelsen startet for rundt ti år siden, mens Solberg var statsminister. Og selv om utviklingen har skutt fart den siste tiden, vil hun ikke gi regjeringen hovedansvaret.

– Det handler om at den norske kronen er en liten valuta i et urolig hav. Men regjeringen har ført en politikk som heller ikke har vært en motkraft til det som skjer, sier Solberg som støtter forslaget fra Venstres Sveinung Rotevatn om å sette ned et kroneutvalg med eksperter.

– Det viktigste er å få et analyseverktøy, et grunnlag for hvorfor den norske kronen er svak og innspill til hva som kan gjøres for å styrke den, sier Solberg.

Les også: Venstre mener binding av kronen til euroen bør vurderes

Les også: Stor skepsis til Venstres krone-forslag