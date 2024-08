Venstre mener binding av kronen til euroen bør vurderes

– Jeg, som mange, har andre merket at man ikke kommer langt med norske kroner lenger. Det er ikke den viktigste siden av dette, men det synliggjør jo for folk flest hvor svak valutaen vår er blitt, sier Sveinung Rotevatn til Aftenposten.

Han ber regjeringen sette ned en «kronekommisjon» og mener det trengs et felles kunnskapsgrunnlag som kan gi svar på hva som egentlig skjer med den norske kronen.

Noe en slik kommisjon bør undersøke er om den danske løsningen med å binde kursen opp til euroen fungerer i Norge, sier Venstre-nestlederen, som påpeker at han ikke er overbevist om at det er en god idé.

I dag har vi flytende kurs i Norge, altså følger kronen markedet. Mandag ble kronen ytterligere svekket etter nok et børsras. En euro koster i dag over 12 kroner, en dollar over 11 kroner og et pund koster over 14 kroner.

– Jeg mener en ikke bør utelukke noen muligheter når vi ser en så dramatisk utvikling som nå, sier Rotevatn.

