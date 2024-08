Fem år siden moskeangrepet i Bærum: – Sies at tiden leger alle sår. Det stemmer ikke

– De sier at tiden leger alle sår, men det stemmer ikke. Ikke etter ti år. Ikke så lenge vi lever. For vi som har blitt rammet av terror, har forstått det uforståelige. Hendene våre som stryker barnet over håret, vet at det er mulig å miste ham eller henne, sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i talen sin på minnemarkeringen i moskeen.

– Forebygging av ekstremisme finner sted på skolen, arbeidsplassen og ved middagsbordet hjemme, fortsatte hun.

Brenna opplevde selv terroren og massedrapene på Utøya 22. juli 2011, da hun var generalsekretær i AUF.

Under minnemarkeringen i Al-Noor-moskeen deltok også Høyre-leder Erna Solberg (H) og Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

Manshaus var bevæpnet med rifle og hagle da han tok seg inn i moskeen ved å avfyre fire skudd mot en glassdør. Deretter gikk han inn i bønnerommet, hvor han rettet våpen mot de tre mennene som befant seg der.

To av mennene, Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, overmannet og uskadeliggjorde Manshaus. I juni 2020 ble Manshaus av Asker og Bærum tingrett dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år.

15. mars 2024 ble det kjent at saken blir gjenopptatt etter at en ny sakkyndigrapport har konkludert med at Manshaus var psykotisk på gjerningsøyeblikket, noe som indikerer at han ble feilaktig dømt som tilregnelig.

Les også: AAP: – Dette er det ingen som forteller deg (+)

Les også: Venstres Ola Elvestuen reagerer på utvisning: – Helt uforståelig (+)