Arfan Bhatti varetektsfengsles i fire nye uker

Bhatti ble først varetektsfengslet 4. mai og har etter en forlenging vært fengslet fram til fredag 9. august.

Påtalemyndigheten la ned ønske om fengsling i fire nye uker med brev- og besøksforbud og vant fram i fredagens kontorforretning.

Oslo tingrett la til grunn at det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke Bhatti for flere straffbare handlinger som hver for seg kan medføre høyere straff enn seks måneder. De mener også at bevisforspillelsesfaren og unndragelsesfaren er lik som tidligere, heter det i kjennelsen.

Restriksjonene Bhatti har hatt siden 4. mai, forlenges av hensyn til bevisforspillelse. Besøksforbudet gjelder ikke hans barn.

Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med masseskytingen i Oslo 25. juni 2022.