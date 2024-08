Siktelsen etter knivstikking endres til drapsforsøk og hatkrim

– Endringene er gjort på grunn av opplysninger vi har etterforsket fram til, herunder de medisinske opplysningene, sier politiinspektør Marte Heggli i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Det var natt til lørdag at to menn i 20-årene ble knivstukket på Tjuvholmen i Oslo.

Fire unge gutter er siktet i saken. I tillegg til to 17-åringer er det én 15-åring og én 14-åring. Sistnevnte er under den kriminelle lavalder og kan ikke fengsles.

De to 17-åringene ble varetektsfengslet i Oslo tingrett etter knivstikkingen. Fengslingsperioden for en av dem går ut torsdag, mens den andre er fengslet til lørdag.

– Vi ønsker å fengsle dem for to nye uker fordi vi mener at det fremdeles er bevisforspillelsesfare og fare for gjentakelse, sier Heggli.

Den ene 17-åringen vil bli fremstilt for fengsling torsdag, mens den andre blir fremstilt fredag.

– Når det gjelder 15 åringen ble han 15 for kort tid siden. Da han ble pågrepet ble det vurdert som ikke forholdsmessig å fengsle ham, sier politiinspektøren.

