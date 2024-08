Unge Høyre: Politiet i Oslo har mistet kontrollen

I sommer har det vært en rekke ran, knivstikkinger og andre voldshendelser i Oslo.

– Det går ikke an å si at Oslo er en trygg by. Politiet har mistet kontrollen over byen. Det norske folk har krav på trygghet, og den er borte for mange nå, sier Svenneby til Klassekampen.

Unge Høyre-lederen mener utviklingen den siste tiden krever drastiske politiske tiltak.

Han vil senke den kriminelle lavalderen til 13 år, og vurdere bruk av fotlenke på ungdomskriminelle som har forbud mot å være i Oslo sentrum. Han vil la et krisepoliti patruljere gatene for å sikre ro og orden, og vurdere å ta fra barnetrygden fra foreldrene til unge kriminelle gjengangere.

– Jeg tror voldshendelsene vi nå ser, skyldes både dårlig integrering og høy innvandring, samt for lite sosial omfordeling og utenforskap som har vært der lenge, sier Svenneby.

Svenneby sier det er særlig kritikkverdig at to syttenåringer som allerede var siktet for ran, kunne knivstikke noen like etterpå.

– Det er helt sykt at en syttenåring som er siktet for en alvorlig hendelse, knivstikker et homofilt par på Tjuvholmen. Han burde ha vært buret inne for lenge siden, og det er helt sykt at han ikke er det.

