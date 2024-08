Oslo Børs steg igjen etter krisedag: – Må regne med svingninger framover

Helt fra åpningen klokka 9 begynte hovedindeksen på Oslo Børs å stige igjen og var raskt opp 2 prosent, hvilket kan indikere at pessimismen har lagt seg.

Den kraftige nedgangen mandag skjedde etter en historisk dårlig børsdag i Asia. Også den amerikanske børsmarkedet så samme dag rødt. Tirsdag så det bedre ut, og Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen stengte med en oppgang på over 10 prosent.

– Jeg tror vi må regne med at det vil være en del svingninger fremover, sier Anders Johansen, aksjeforvalter i Danske Invest, til E24.

Tirsdagens handelsdag viser at det at det gikk for langt på mandag, mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun ga allerede mandag uttrykk for at den globale markedsuroen ble utløst av et for pessimistisk syn på den økonomiske situasjonen i USA. Riktignok er det duket for en nedkjøling over dammen, men frykten for at verdens største økonomi er inne i en dypere og mer langvarig nedgang, er overdreven, mener hun.

– Et par-tre nøkkeltall kom riktignok inn noe svakere enn ventet før helga, men en rekke andre piler peker i motsatt retning, sier Haugland til NTB.

Paul Krugman, en amerikansk økonom og spaltist i New York Times, skriver i avisen at USAs sentralbank burde kuttet rentene for lenge siden, og at den amerikanske økonomien tilsynelatende er i en pre-resesjonsfase.

