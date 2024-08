Brann i fire biler i Sandnes

Brannvesenet fikk melding om hendelsen klokken 2.38.

– Det ble først meldt at det brant i to biler, men det viste seg å være fire. Vi vet ikke noe om brannårsaken, men utelukker ikke ildspåsettelse her. Bilene var parkerte. Vi har tauet inn bilen som brant først, for tekniske undersøkelser, forteller operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen vet ikke hvor store skader de tre andre bilene har fått. Brannen ble meldt slukket etter rundt et kvarter.

