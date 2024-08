Bortføringssaken: Fire personer begjæres varetektsfengslet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Agder politidistrikt vil fremme begjæring om fengsling for fire personer i fire uker med brev- og besøksforbud og full isolasjon, sier leder av seksjon for etterforskning Unn-Hege Sørensen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen tirsdag formiddag.

Advokat Bjørn Arild Langenes er forsvarer til en av de fire. Han opplyser at han har hatt en kort samtale med sin klient, som ikke er avhørt av politiet ennå.

– Foreløpig kan jeg ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Langenes.

Advokatene Bjørge Usterud Tveito, Lars Faye Ree og Bård Vikanes, som er forsvarere for de tre andre, vil foreløpig ikke kommentere saken.

Det var søndag klokken 13.06 at politiet ble varslet av flere vitner om at en person ble tatt inn i en bil mot hans vilje ved Lumber i Kristiansand. Bilen ble etter kort tid funnet etter en politiaksjon på Sødal i Kristiansand.

Mandag opplyste politiet at to av de pågrepne er svenske statsborgere, og to er fra østlandsområdet. De er menn mellom 20 og 40 år. Fornærmede er fra Kristiansand.

Politiet har ikke utelukket ytterligere pågripelser i saken.

