Krona svekkes på nytt

– Den norske kronen får motvind av fallende børser og økende resesjonsfrykt, skriver DNB Markets i sin morgenanalyse mandag.

Mandag morgen kostet én euro rundt 12 kroner, mens én amerikansk dollar kostet 10,98 kroner. Det er henholdsvis 20 og 5 øre mer enn fra fredag morgen.

Ett britisk pund koster over 14 kroner.

Globale markeder skjelver over tall fra amerikansk økonomi og de asiatiske børsene stengte mandag i fritt fall.

Japans Nikkei-indeks falt 12,4 prosent mandag, mens den bredere Topix-indeksen var ned 12,23 prosent. Nikkei-fallet er indeksens verste siden «den svarte mandagen» i oktober 1987, da den stupte med 14,9 prosent.

Seoul-børsen var ned 10,75 prosent, og på Taiwan var nedgangen over 8 prosent. I Singapore var det en nedgang på 4 prosent og i Sydney på 3 prosent.

– Til tross for at sannsynligheten for flere og hyppigere rentekutt i USA øker relativt til Norge, ser det ut til at fallende børser og et svakere risikosentiment overskygger dette og svekker kronen, skriver DNB Markets videre.

– Det hjalp nok heller ikke at prisen på et fat nordsjøolje (første kontrakt) falt med rundt 3 dollar per fat til nærmere 77 dollar i løpet av fredagen.

