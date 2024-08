En person fengslet etter skyting på kebabrestaurant i Oslo i vår

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen ble pågrepet natt til søndag, da han kom med fry fra Irak til Norge, skriver Avisa Oslo.

– Det er flere som er siktet i saken, men vi mener mannen som nå er fengslet avfyrte skuddene på Beirut Kebab på Grønland, sier politiadvokat Johannes Hafsahl til avisen.

Det var en mann i 20-årene som ble funnet skutt rundt klokken 03:30 natt til 28. april.

Mannen som nå er pågrepet har blitt avhørt i dag, og politiet opplyser at han knytter seg til hendelsen. Han varetektsfengsles i fire uker, noe han har samtykket til.

Politiet utelukker ikke at flere kan bli pågrepet i saken, og sier at flere også er etterlyst. En mann i 20 årene er allerede siktet for medvirkning, og er etterlyst i Norge.

