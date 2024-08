Rekordsommer for DNT

På samme tid i fjor hadde DNT 313.353 medlemmer. Da endte medlemsmassen på rett over 320.000 på slutten av året.

– At DNT blir større, er ikke nødvendigvis viktig i seg selv, men at flere kommer seg i aktivitet og ut i naturen, er fantastisk, både for den enkelte og for folkehelsa. Nå ligger det an til all time high på slutten av året, og det er veldig gøy, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang i en pressemelding.

Foreløpig er ikke statistikken for overnatting på DNT-hyttene i juli klar, men bestyrerekteparet på Geiterygghytta i Skarvheimen, Torill Opedal Hauge og Kjetil Hauge, kan fortelle om gode besøkstall så langt denne sommeren.

Der viser julitallene 28 prosent vekst fra i fjor, og i tillegg til foreløpig gode tall for august.

– Vi har allerede flere bookede overnattinger i august enn vi hadde i hele august i fjor, så det lover godt, sier Torill Opedal Hauge.

