Vestre: Ny abortlov kommer «om ikke lenge»

Det var i en tale til AUFs sommerleir på Utøya at Vestre løftet på sløret om regjeringens arbeid med en ny abortlov. I talen sa han at Ap alltid har stått på kvinnenes side når det gjelder retten til å velge selv.

– Derfor er jeg stolt over at vi om ikke lenge kommer til å legge fram for Stortinget en historisk lovendring som innebærer en modernisering og utvidelse av dagens abortlov, sa Vestre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde først planer om å legge fram den nye abortloven for Stortinget før sommeren. I mai varslet han imidlertid at den ikke kommer før til høsten.

Med den nye abortloven foreslår regjeringen å utvide kvinners rett til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18. Loven tar også for seg dagens ordning med abortnemnder.

– Dere har ledet an i kampen for å avskaffe abortnemndene og snart får dere lønn for strevet når vi legger fram den nye loven for Stortinget, sa Vestre til AUF-erne.

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller