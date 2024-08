Gjerningspersoner bak ran av Norway Cup-deltakere er identifisert av politiet

Det har vært tre hendelse, hvorav to rammet Norway Cup-deltakere. Felles har vært at yngre mennesker er utsatt for ran, truet med kniv eller utsatt for vold.

– Politiet har identifisert flere av gjerningspersonene, og disse gjøres det nå tiltak mot, sier politiadvokat Marie Steen Habberstad i en pressemelding.

Videre sier hun at de ikke ser noen sammenheng med hendelsene og det faktum at de fornærmede deltar på Norway Cup.

– Vi ser alvorlig på sakene, spesielt siden det er unge personer som begår kriminalitet, og som begås mot andre unge, sier Habberstad.

Både mandag og tirsdag denne uken ble gutter på 14 og 15 år som er i Oslo for å delta i Norway Cup, angrepet av guttegjenger midt på Karl Johan.

I begge hendelsene skal en av ranerne ha vist fram kniv. Seks mindreårige gutter ble anholdt av politiet etter ranet tirsdag, men ble luppet fri kort tid etter.

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time