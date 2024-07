Tre menn tiltalt for drapsforsøk etter knivstikking på St. Hanshaugen

De tre er tiltalt for å ha dratt offeret i jakken og truet ham med kniver for å få ham med seg inn i leiligheten, fremgår det av tiltalen fra Statsadvokatene i Oslo, som Avisa Oslo har gjengitt.

De tre mennene er henholdsvis 18, 20 og 23 år gamle. Voldshendelsen skjedde 12. februar i fjor.

De to yngste fra Romerike skal ha slått, sparket og knivstukket offeret, mens 23-åringen fra Oslo skal ha stilt sin leilighet til disposisjon for voldsutøvelsen. Mennene er også tiltalt for frihetsberøvelse og for å ha truet offerets familie.

– Uten medisinsk behandling ville denne skaden alene kunne medført døden etter relativt kort tid, heter det i tiltalen.

Rettssaken i Oslo tingrett er berammet til november.

