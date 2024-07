Kaizers casher inn på comebacket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VG har tatt for seg 2023-regnskapet for bandets selskap, Constanze AS, som er eid av de seks medlemmene, likt fordelt. Det viser en omsetning på 62 millioner kroner. Overskuddet endte på 28 millioner, og bandet tok ut 18 millioner i utbytte.

Dermed topper Kaizers sitt forrige økonomiske rekordår, avskjedsåret 2013, hvor de spilte for 60.000 publikummere i Bergen og Stavanger. Den gang ble det en omsetning på 40,3 millioner, som ifølge VG tilsvarer 55,9 millioner nåtidskroner etter justering for inflasjon. Overskuddet ble 17,1 millioner kroner, tilsvarende 23,7 millioner i dag.

Etter fjorårets innbringende by for by-konsertserie spiller Kaizers i år på ni store norske festivaler, der den siste ut er Parken i Bodø 16. august. VG skriver at det i bransjen har vært «mumlet om svært høye festivalhonorarer til bandet».

Gruppen spilte i Europa på vårparten, og i oktober venter en kort USA-turné med fem konserter.

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time