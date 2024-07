Ingvild Kjerkol har ikke sagt om hun ønsker gjenvalg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Leder Arnhild Holstad i nominasjonskomiteen i Nord-Trøndelag Ap forteller til NTB at fristen kandidatene har til å svare komiteen er ved midnatt natt til fredag, og at de ikke kommer til å ha noen flere frister.

– Resultatet vil bli sendt til partilagene på mandag, sier hun.

Den opprinnelige fristen var 8. mai, men den ble utsatt etter ønske fra Kjerkol. I første innspillsrunde ble Kjerkol ønsket av bare tre av 24 lokallag.

Verken hun, partiets andre stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag Terje Sørvik eller første vara May Britt Lagesen har så langt svart på om de vil stille på nytt, skriver TV 2.

Når den første runden er unnagjort, skal kommunelagene innen 1. september snevre inn lista og komme med en ny topp-femliste.

Kjerkol gikk i april av som helse- og omsorgsminister etter at Nemnda for studentsaker ved Nord universitet felte henne for fusk på masteroppgaven.

Kjerkol toppet stortingslisten for Ap i Nord-Trøndelag i 2021. Arbeiderpartiet har i dag to stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag, men ligger ifølge årets meningsmålinger an til å miste en av dem

Les også: Hvem er Hizbollah og hva er det som skjer? (+)

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller