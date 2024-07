Fosterhjemsforeningen venter ras av bekymringsmeldinger ved skolestart

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening.

– Mange barn og unge opplever å ikke bli tilstrekkelig tatt vare på, og i feriene har de det ofte verst, sier hun.

For sårbare barn kan skole, barnehage og organiserte fritidsaktiviteter være trygge arenaer.

– Mange savner sikkerhetsnettet som mangler i feriene, og sommerferien kan være et mareritt. AS Norge er stengt i juli og skolen starter ikke før langt uti august. Det er ikke et system som fanger opp de mest sårbare barna før på høsten, sier Granaas.

Før ferien manglet det over 200 fosterhjem i Norge. Fosterhjemsforeningen oppfordrer folk til å melde seg som beredskapshjem, besøkshjem eller fosterhjem.

Den årlige Fosterhjemsundersøkelsen har vist at stadig flere fosterforeldre ikke vil anbefale andre å påta seg denne oppgaven. Hovedårsaken er at fosterforeldre mangler forutsigbare og trygge rammer for oppdraget.

Dette er nå i ferd med å forbedres, ifølge Granaas.

– Nå jobber myndighetene for å bedre rettighetene for både store og små i fosterhjem, og vi ser store og viktige forbedringer i regjeringens ferske Fosterhjemsmelding.

Hun påpeker at Fosterhjemsforeningen dessuten tilbyr rådgivning og kompetanseheving til fosterforeldre.

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)