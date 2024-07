Over 10.000 boliger mangler kjøpere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mange utbyggere sliter med å få solgt nye ferdigbygde boliger. Det til tross for lav boligbygging og behov for langt flere. Spesielt de største boligene er tungsolgte.

Det er analyser fra DNB Eiendom Nybygg som har kommet fram til at det står nesten 10.000 nye ferdigstilte usolgte boliger i markedet, skriver Dagens Næringsliv.

– Her er det store regionale forskjeller. Mesteparten av dem er oppført i Oslo-regionen, sier direktør Harald Hansen i DNB Eiendom Nybygg.

Han sier at det er mange boliger som sto ferdig for rundt ett år siden som fortsatt ikke er blitt solgt, og mener det er usikkerhet rundt økonomien som gjør at folk ikke har turt å kjøpe ny bolig.

Tallene fra Obos viser at de ved utgangen av annet kvartal hadde totalt 540 usolgte ferdigstilte boliger i Norge og Sverige. Det er 183 flere enn på samme tid i fjor.

– Verdien av de usolgte ferdigstilte boligene er 3 milliarder kroner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

– Det er særlig større leiligheter. De fleste små leiligheter klarer vi å selge, sier han.

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time

Les også: Fant døde katter i en sekk i havet

Les også: Kamalas visepresidenter